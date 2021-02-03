بيكار … مايسترو صناعة النور - فاطمة ناعوت

2021/02/03 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت إن كنتَ تعرفُ "بيكار"، وتصافحُ لوحاتِه بين الحين والآخر؟ فأنت على ما يرام وصحتّك النفسية ومذاقُك الفنّي بخير، ولا خوفٌ عليك من البوار الذهني والخمول الفنيّ وطوبى لك مقامًا في كوكب الراقين الذوّاقين.



إن كنت لا تفعل فقد خسرت الكثير.يُدركُ كلُّ عاقل أن الفنونَ قاطرةُ الإشراق والحضارة والتقدم والصحة العقلية والنفسية لأفراد أي مجتمع.



لهذا نحتفظ في حواسيبنا بقطع من لوحات بيكار المدهشة، إن لم تكن هنا ......





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