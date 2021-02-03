استقرار لأسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاض في كردستان

يس عراق – بغداد
استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد فيما انخفضت في اقليم كوردستان اليوم الاربعاء( 3 شباط 2020).
وقال مراسلنا، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وهي نفس الاسعار التي سجلت في بغداد خلال افتتاحها صباح امس الثلاثاء.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145200 دينار لكل مائة دولار امريكي.
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