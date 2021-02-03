أربعة لاعبين أجانب يعززون صفوف فريق الحسين

2021/02/03 | 11:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي، عن تعاقدها مع أربعة لاعبين محترفين وذلك لتدعيم صفوف فريقها الكروي الذي يستعد إلى الدوري التأهيلي المؤهل إلى الدوري العراقي لكرة القدم.

وقال آمين سر النادي فاضل زغير في بيان للنادي تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الإدارة وبالتعاون مع الشركة العالمية للتسويق والاحتراف الخارجي في تركيا تم الاتفاق على التعاقد مع أربعة لاعبين أجانب ثلاثة منهم أفارقة واحدهم سوري”.

وأضاف زغير أن “اللاعبين هم: لاعب الوسط ايده جاكوب من (ليبيريا) الجناح الأيمن تاكي (ساحل العاج) ولاعب الوسط تيجه من (نيجيريا) والمهاجم السوري عزام عبد الستار الحمصي”.

يشار إلى أن فريق الحسين يواصل تدريباته بوتيرة متصاعدة تحت قيادة المدرب كريم حسين قمبل، تأهباً إلى الدوري التأهيلي إلى الممتاز.



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