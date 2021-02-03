مصرف الرشيد يعلن استئناف ’قروض العاطلين’: 20 مليون دينار

2021/02/03 | 11:05 - المصدر: وكالة ناس

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مصرف الرشيد يستأنف منح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين بعد توقفها لاغراض تطبيق الحسابات السنوية

أعلن مصرف الرشيد اليوم الاربعاءالموافق ٣ شباط ٢٠٢١ عن استئناف منح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل من كلا الجنسينوواضح المكتب الاعلامي للمصرف ان التوقف كان لاغراض تطبيق الحسابات السنوية

واضاف ان المبلغ الممنوح للعاطلين كحد اعلى (٢٠) مليون دينار عراقي بكفاله كفيل ضامن

ودعا المكتب كافة الراغبين بالترويج مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات

المكتب الأعلامي لمصرف الرشيد

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