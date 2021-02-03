2021/02/03 | 11:05 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت مجموعة الأزمات الدولية إن أعمال الشغب الأخيرة في مدينة طرابلس شمال لبنان تؤشر لبوادر انهيار الدولة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "مجموعة الأزمات" عن أحداث طرابلس: صورة لما ينتظر لبنان في الأشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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