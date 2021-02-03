بايدن وقع مراسيم حول الهجرة لمحو “وصمة العار” المتمثلة بفصل عائلات

2021/02/03 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء ثلاثة مراسيم حول الهجرة ملتزما العمل على محو “وصمة العار الاخلاقية والوطنية” الموروثة عن سلفه دونالد ترامب والمتعلقة بفصل آلاف عائلات المهاجرين عند حدود الولايات المتحدة الجنوبية في 2018 لم يلتئم شمل بعض منها … Readmore

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