2021/02/03 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء والصليب الأحمر يبحثان شؤون السجناء الأجانب المتواجدين بالسجون العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء والصليب الأحمر يبحثان شؤون السجناء الأجانب المتواجدين بالسجون العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء والصليب الأحمر يبحثان شؤون السجناء الأجانب المتواجدين بالسجون العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).