تزايد الدعوات للعصيان المدني بعد الانقلاب في بورما

2021/02/03 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكثفت الدعوات للعصيان المدني الأربعاء في بورما فيما اتهمت واشنطن بشكل رسمي العسكريين بتنفيذ “انقلاب” ووعدت بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية.وكان الجيش أنهى الاثنين بشكل مفاجىء الانتقال الديموقراطي الهش في البلاد عبر فرض حالة الطوارىء لمدة سنة واعتقل رئيسة … Readmore

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