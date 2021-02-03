بعثة منظمة الصحة العالمية تزور معهد علوم الفيروسات في ووهان الصينية

2021/02/03 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية صباح الأربعاء إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.ويحتوي هذا المعهد … Readmore

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