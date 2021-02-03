قريبا افتتاح أربعة سراديب داخل مرقد الامام الحسين (ع) امام الزائرين

2021/02/03 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل قسم المشاريع الهندسية والفنية

في العتبة الحسينية المقدسة، العمل في

مشروع ربط السراديب الاربعة المشيدة

تحت الارض داخل مرقد الإمام الحسين

(عليه السلام)، كاشفا في الوقت نفسه عن

نسب الإنجاز.

وقال ر

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