الرشيد يستأنف منح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين بعد توقفها

2021/02/03 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، عن استئناف منح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل من كلا الجنسين .وواضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “التوقف كان لاغراض تطبيق الحسابات السنوية”.وأضاف البيان، ان “المبلغ الممنوح للعاطلين كحد اعلى (٢٠) مليون دينار عراقي بكفاله كفيل ضامن”، داعيا “كافة الراغبين بالترويج مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات”.انتهى/25

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