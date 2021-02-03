مصرف الرشيد يعلن استئناف منح قروض العاطلين

2021/02/03 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استأنف مصرف الرشيد، الاربعاء، منح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين بعد توقفها لاغراض تطبيق الحسابات السنوية.

و أعلن المصرف، في بيان، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، عن "استئناف منح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل من كلا الجنسين"، موضحاً ان "التوقف كان لاغراض تطبيق الحسابات السنوية".

واضاف ان "المبلغ الممنوح للعاطلين كحد اعلى (٢٠) مليون دينار عراقي بكفاله كفيل ضامن"، داعياً "كافة الراغبين بالترويج مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

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