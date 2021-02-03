إفتتاح أول محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في السليمانية

2021/02/03 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفتتحت محافظة السليمانية، محطة شمسية لتوليد الكهرباء بسعة 200 كيلوواط لشركة (ألا - ماء السليمانية).وحضر الافتتاح محافظ السليمانية ومدير كهرباء السليمانية وذلك في بادرة لتشجيع إنشاء الطاقة البديلة في المدينة.وقال مدير اعلام شركة ماء السليمانية بيشين ناصح في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "قامت شركة (ألا- ماء السليمانية) بفتح محطة شمسية لتوليد الكهرباء بطاقة 200 كيلو واط لهدف الحفاظ على البيئة واستخدام أشعة الشمس لإنتاج الطاقة النظيفة، وسيقلل الضغط على الطاقة الكهربائية في مدينة السليمانية، الخطة هي المرحلة الاولى للمشروع الذي سيكون بمراحل اكثر لنصل الى الاكتفاء الذاتي".وتعتبر شركة (ألا- ماء السليمانية) أول شركة في مدينة السليمانية تفتتح محطة بهذا الحجم لإنتاج الطاقة الكهربائية.

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