قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين بغزة

2021/02/03 | 11:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، المزارعين والصيادين الفلسطينيين في غزة.وذكرت وكالة “فلسطين اليوم” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل دخانية صوب أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة وأجبرت المزارعين على ترك أراضيهم دون وقوع إصابات.وهاجمت زوارق بحرية العدو مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر منطقة السودانية، وفتحت خراطيم المياه صوبها وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية، وأجبرت الصيادين على الخروج إلى شاطئ البحر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.يشار الى ان قوات العدو الصهيوني تتعمد يومياً استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية شمال وشرق القطاع بإطلاق الرصاص صوبهم والتوغل في أراضيهم وتجريفها وتخريب مزروعاتهم ومنعهم من فلاحتها، إضافة إلى تنغيص حياة الصيادين في بحر غزة، ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد.



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