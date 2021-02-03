السعداوي ينفي مهاجمة الجبوري من أجل مقاول

2021/02/03 | 11:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، اليوم الاربعاء، مهاجمة رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري من أجل مقاول، مستشهداً في تسجيل بـ’الصوت والصورة’ لاجتماع اللجنة.وقال السعداوي، في بيان، انه “ينفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من ضمنها قنوات (العراقية والسومرية ودجلة) عن تقديم طلب الى اللجنة المالية يقضي بتضمين مبلغ لمقاول […]

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