اللجنة المالية النيابية ترفض التصريحات الغير مسؤولة والمنافية للواقع التي ادلى بها النائب عبدالهادي السعداوي

2021/02/03 | 11:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن رفضها للتصريحات “غير المسؤولة” والمنافية للواقع و الحقيقة التي ادلى بها النائب عبد الهادي السعداوي.وقالت اللجنة في بيان: أن “كل القوانين التي تعرض على اللجنة المالية وآخرها قانون موازنة عام … Readmore

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