زيدان يبحث مع بعثة الصليب الأحمر شؤون الموقوفين والمحكومين الاجانب

2021/02/03 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع بعثة الصليب الاحمر شؤون الموقوفين والمحكومين الاجانب.

وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أستقبل في مكتبه، رئيس بعثة الصليب الأحمر في العراق جان جيروم كاسابيناكا".

واوضح، ان "الجانبين بحثا شؤون الموقوفين والمحكومين من الجنسيات الأجنبية في السجون العراقية".

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