الموقوفون من الجنسيات الاجنبية على طاولة مباحثات القضاء والصليب الاحمر

2021/02/03 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في العراق جان جيروم كاسابيناكا، شؤون الموقوفين من الجنسيات الاجنبية.

وذكر المكتب الاعلامي للقضاء في بيان، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم، رئيس بعثة الصليب الأحمر في العراق جان جيروم كاكسابيناكا”.

واوضح ان “زيدان بحث معه في شؤون الموقوفين والمحكومين من الجنسيات الأجنبية في السجون العراقية”.

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