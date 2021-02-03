التربية: موعد الامتحانات مرهون بقرارات خلية الأزمة والمدارس مستعدة لإجرائها

2021/02/03 | 11:27 - المصدر: NRT عربية

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امتحانات الطلبة

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة التربية، الاربعاء، ان موعد الامتحانات مرهون بقرارات خلية الأزمة، فيما أشارت إلى ان جميع المدارس على استعداد لخوض الامتحانات.

وذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والقانونية في الوزارة محمد فاضل الموسوي، في تصريح صحفي، اليوم، 3 شباط 2021، ان "جميع قرارات وزارة التربية ومنها تحديد موعد امتحانات نصف السنة مرهونة بقرارات خلية الازمة، و بالتالي فإن التوقيت الجديد سيشمل جميع مدارس العراق ما عدا إقليم كوردستان".

وأضاف أن "كوادرنا الادارية والتعليمية والتدريسية في جميع انحاء العراق، مستعدة لخوض الامتحانات، وموعد الامتحانات للدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية حدد يوم 20 شباط الجاري ".

من جهة ثانية أوضح الموسوي، أنه "بحسب التنسيق مع وزارة التخطيط والمسح المجتمعي ومعوزات الصحة، تم اختيار 11 قضاء وهي الأكثر هشاشة، ما دون خط الفقر، هي في نينوى تلعفر، وفي صلاح الدين الضلوعية، وفي ديالى بلد روز، وفي كركوك قضاء داقوق، وفي واسط قضاء النعمانية، وفي الانبار قضاء عانة، وفي السماوة قضاء الخضر، وفي ذي قار قضاء الجبايش، وفي البصرة قضاء شط العرب، وفي الديوانية قضاء الحمزة، وفي ميسان قضاء قلعة صالح".

وأشار إلى أن "هذا المشروع يعد من المشاريع التي تسهم في النهوض بواقع التعليم، بوصف أن الجانب الصحي والغذائي مهم جدا".

وأكد أن"العمل بقرار التغذية المدرسية بدأ من قبل اللجنة العليا في وزارة التربية، بدرجة وكيل وزير، ومدراء عامين، أي مدير عام المالية، ومدير عام التربية الرياضية، حيث أن التغذية المدرسية هو ضمن نشاط التربية العامة للتربية الرياضية".

وكانت وزارة التربية، قد أوصت بستة التزامات للطلبة والموادر التربوية، من أجل تقليل انتشار فيروس كورونا بين صفوفهم، منها "جعل لبس الكمامة جزءا طبيعيا من وجودك مع الآخرين، والابتعاد مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين، وتنظيف اليدين جيدا بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو غسلهما بالماء والصابون".

وأكدت ضرورة "تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال او العطاس، وتنظيف الأسطح وتطهيرها بشكل متكرر، والتهوية الجيدة للصفوف الدراسية".

ر.إ

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