اعتقال متهم بالإرهاب وآخرين بقضايا مختلفة في مناطق عدة ببغداد

2021/02/03 | 11:27 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الأربعاء، عن اعتقال متهم بالإرهاب مع متهمين آخرين بقضايا جنائية مختلفة في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، 3 شباط 2021، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام المدائن تمكنت من تنفيذ أمر قبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 4/ارهاب وتم تسليمه الى جهة الطلب "، مبينا انه "تم القبض على متهمين اثنين بجرائم قتل ضمن مكتب مكافحة اجرام النهروان والدورة وفق المادة 406 ق.ع، وثلاثة متهمين بجرائم خطف وفق احكام المادة 421 في مكاتب مكافحة اجرام حسينية المعامل والكرامة والمنصور".

واضاف أن "مكاتب مكافحة اجرام البياع والتاجي والصالحية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالتزوير لقيامهم بتزوير هويات احوال مدنية وسندات عقارية وفق المادة 292/298 ق.ع ، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود اشارة سرقة مؤشرة عليها من قبل مديرية المرور العامة في مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ ".

وأشار إلى أن "عملية اعتقال طالت ستة متهمين بجرائم سرقات اموال وممتلكات من داخل دور سكنية ومحال تجارية ومطلوبين وفق المواد 446 و444 و443 ضمن مكاتب مكافحة اجرام باب الشيخ وبغداد الجديدة والكرادة وحي العامل والكاظمية والمحمودية".

كما تم "اعتقال سبعة متهمين آخرين لقيامهم بسرقة وحيازة دراجات نارية ودراجات تك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية و الشعب والحبيبية والقدس والغزالية وابي غريب ومكتب مكافحة سرقة سيارات/الرصافة وفق المواد 446 و442 ق.ع ".

ر.إ

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