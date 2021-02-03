وزير خارجية العراق يبدأ لقاءاته بطهران: بحث في ملفات الأمن والحدود

2021/02/03 | 11:30 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الزيارة هي الثانية لحسين منذ سبتمبر (تلغرام)

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة هي الثانية له منذ سبتمبر/أيلول الماضي، استهلّها بجولة مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة عبر قناته على "تلغرام"، أنّ ظريف وحسين عقدا الجولة الأولى من المباحثات، ناشراً صورتين عن اللقاء.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد قال، في بيان صحافي، نشره موقع الخارجية، إنّ الزيارة تأتي لـ"بحث عدد من الملفات المشتركة، ومن المقرّر أن يلتقي كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن ضمنهم نظيره ظريف.

وكانت مصادر إيرانية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، الثلاثاء، عن أن حسين سيتوجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة مفاجئة غير معلنة من قبل.



وقالت هذه المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن حسين سيناقش مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية ومستجداتها وآخر التطورات الإقليمية.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، وجود عدد من القضايا المشتركة التي تهم بغداد وطهران، والتي ستتم مناقشتها خلال زيارة حسين إلى إيران، كالحدود والأمن والتبادل التجاري، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية التي تضرب البلدين، لافتاً إلى أن الجهود العراقية تنصب الآن على البحث عن أي مساعدة في بسط الأمن، وبالتالي تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المبكرة، المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ورفض المسؤول العراقي التعليق على سؤال بشأن احتمال طلب العراق من إيران الضغط على الفصائل المسلّحة الموالية لطهران من أجل منح الحكومة وقتاً أكبر لحسم مستقبل الوجود الأميركي في العراق، مكتفياً بالقول إنّ "إيران دولة مجاورة للعراق، والاستقرار الأمني في أي من الدولتين سينعكس على الأخرى".

وتمارس قوى ومليشيات عراقية مقربة من إيران ضغوطاً على الحكومة العراقية من أجل الإسراع بإخراج القوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد.

وأكد عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي لفصائل الحشد الشعبي)، حامد عباس، أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل من أجل الهيمنة على الجانب العسكري العراقي، من خلال محاولة الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، مطالباً في إيجاز صحافي حكومة مصطفى الكاظمي بالتدخل لوقف مثل هذه التدخلات.

كما اعتبر عضو مجلس النواب عن حركة "صادقون" (الواجهة السياسية لمليشيا عصائب أهل الحق)، فاضل الفتلاوي، أن بقاء القوات الأميركية يعني استمرار المشاكل وعدم الاستقرار، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة بتطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

ومطلع عام 2020، صوّت البرلمان العراقي على قرار يقضي بإلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

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