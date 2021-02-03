2021/02/03 | 11:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الكاظمي تؤكد: زيارة البابا للعراق مازالت قائمة والتهيئة لها متكاملة

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم , الأربعاء , ان زيارة البابا فرنسيس الى العراق مازالت قائمة ولم يصل لنا من الفاتيكان أي اعتذار كما يشاع في بعض وسائل الاعلام , مشيرا الى ان الاستحضارات من قبل الجانب العراقي متكاملة من جميع الجوانب .

وقال ناظم ان ” جميع الإجراءات الإدارية والأمنية والبروتوكولية متكاملة لاستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس متطاملة”، نافيا “الاشاعات التي بثتها بعض وسائل الاعلام عن ارسال كتاب بتاجيل الزيارة ” .

وأضاف ان “الزيارة مازالت قائمة في موعدها المحدد في شهر اذار المقبل ” , رافضا ” الكشف عن الأماكن التاريخية التي سيقوم بزيارتها بابا الفاتيكان ” .

وكان الفاتيكان قد اكد في وقت سابق إن البابا يعتزم زيارة العراق بين الخامس والثامن من اذار ما لم تحدث موجة خطيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

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