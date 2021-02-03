عاجل | أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: وجود القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية سبب رئيسي لانعدام الاستقرار بالمنطقة.

2021/02/03 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

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– أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: وجود القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية سبب رئيسي لانعدام الاستقرار بالمنطقة.

– أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: خروج القوات الأمريكية من العراق هو بداية لخروجها من المنطقة.

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