وزارة الصحة العراقية تعلن موعد وصول لقاحات كورونا وتستثني فئة من التطعيم

2021/02/03 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، أن فئة الرياضيين غير مشمولة ضمن الوجبة الأولى للقاح فيروس كورونا، فيما حددت موعد وصول لقاحي “سينو فارم” و”أسترازينيكا” الى العراق.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريحات: إن “الفئات التي … Readmore

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