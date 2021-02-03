فلسفة مبسطة: لغز الإدراك - نبيل عودة

2021/02/03 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة نبيل عودة(وقصة تعبيرية ساخرة عن لغز الادراك)عندما قال الفيلسوف الفرنسي الكبير ديكارت " أنا أفكر فأنا موجود" كان يعني انه يفهم أهداف ونتائج مكانته بين الناس.



من هنا اقول ان كل انسان سوي يدرك مكانته في المجتمع ويتحكم بسلوكه، وهي ظاهرة للإنسان فقط، من يفتقد هذه الصفة السوية يعود عمليا الى مرحلته يوم كان جزءا من عالم الحيوان، لأن الحيوان لا يدرك، بل يتصرف بناء على غريزته.



الأبحاث الأثنوغرافية ......





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