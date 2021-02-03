2021/02/03 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاربعاء، عدم امتلاك وزير المالية علي علاوي اية رؤية اقتصادية خلال وضعه الموازنة، مبينا ان المحافظات الجنوبية زادت عن 50%.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” ازمة الوظائف تهدد الامن الوطني العراقي حيث تتزايد التظاهرات المحيطة بالمنطقة الخضراء للمطالبة بالحقوق الموظفين في حين ان مصفى كربلاء يحتوي على 18 الف موظف، 16 الف منهم اجنبيا وهذه كارثة لا يمكن السكوت عنها”.وأضاف العقابي، ان “المناطق النفطية في الجنوب زادت نسبة الفقر فيها عن 50% وهي كارثة يتحملها وزير المالية الذي لم يضع اية حلول للمحافظات المحرومة”.وأشار الى أن “الحكومة مقصرة وليس لديها بعد نظر اقتصادي ولا تمتلك أي خطة استراتيجية في بناء الاقتصاد الوطني وقد عرضت بيع اموال وممتلكات الدولة لتسديد العجز”.انتهى 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقابي: وزير المالية لا يمتلك اي رؤية اقتصادية وهو يتحمل فقر المحافظات الجنوبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقابي: وزير المالية لا يمتلك اي رؤية اقتصادية وهو يتحمل فقر المحافظات الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).