2021/02/03 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير صحي جديد بالعراق..عودة الحظر يعتمد على الموقف الوبائي المركز الخبري الوطني.

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