24 نائباً من البصرة لن يصوتوا على موازنة اجحفت حقوق أربعة ملايين نسمة

2021/02/03 | 11:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص فيها ترليون دينار لمحافظتهم مقابل 13 للإقليم بغداد – وعد الشمري:أكد نوّاب عن البصرة، أمس الثلاثاء، وصول ديون المحافظة بذمة الحكومة الاتحادية إلى 17 تريليون دينار، فيما وجهوا انتقادات شديدة لقانون الموازنة لمنحها تريليون دينار فقط، مقابل 13 تريليون دينار لإقليم كردستان، مشيرين إلى أنهم سيقاطعون جلسة التصويت على المشروع من دون إجراء تعديلات ...

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