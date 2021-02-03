برلماني: سلطات الإقليم تعتزم محاكمة معتقلي الرأي وفق العقوبات الجزائية ومكافحة الارهاب

2021/02/03 | 11:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذووهم في بادينان يلجأون الى الامم المتحدة السليمانية – عباس اركوازي:لجأ ذوو العشرات من معتقلي الرأي في محافظتي اربيل ودهوك الى الامم المتحدة والوكالات الدولية في مسعى منهم لاطلاق سراح ابنائهم المعتقلين منذ اشهر على خلفية مشاركتهم في تجمعات وتظاهرات للمطالبة بحقوقهم المعيشية.وقال اري بدل برواري ابن الناشط المدني بدل برواري المعتقل منذ اشهر في ...

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