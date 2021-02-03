“هيومن رايتس ووتش” تطالب دمشق بتوزيع منصف للقاحات كورونا في مناطق خارج سيطرتها

2021/02/03 | 11:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ متابعة:شدّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” امس الثلاثاء على ضرورة دعم جماعات الإغاثة الدولية من أجل ضمان التوزيع الأوسع والأكثر إنصافا للقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.وقالت باحثة سوريا لدى المنظمة سارة الكيّالي في تقرير “ينبغي لمن يزودون سوريا باللقاحات بذل قصارى جهدهم ...

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