5 معامل كبرى ضمن المدينة الصناعية بكربلاء

2021/02/03 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة كربلاء، الاربعاء، إنشاء مدينة صناعية متكاملة في المحافظة هي الاكبر والاولى من نوعها في البلاد، مؤكدةً منح 108 اجازة استثمارية في مختلف القطاعات بالمحافظة.

وقال رئيس الهيئة علي المالكي، إن "الملاكات المختصة في العتبة الحسينية تنفذ مشروعا عده مختصون، الاكبر والاول من نوعه في البلاد، لإنشاء مدينة صناعية متكاملة بدأت بخمسة مشاريع مهمة للوصول الى شعار "صنع في العراق"، وفقاً لـ"الصباح".

واضاف المالكي "الفرص الاستثمارية في المحافظة كبيرة، اذ تم منح 108 إجازات استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسكنية والصحية والتعليمية".

بدوره، اشار مدير اعلام العتبة علي شبر، للصحيفة الرسمية، الى أن "العتبة الحسينية وضمن توجهاتها الوطنية لدعم المنتج الوطني من خلال مشاريع واعدة، سواء الاستثمارية او الخدمية منها، تبنت انشاء مدينة صناعية كبرى بمحافظة كربلاء المقدسة ستضم بمرحلتها الاولى خمسة معامل صناعية مهمة سترفد السوق المحلية بحاجتها من المنتجات فائقة الجودة".

ولفت الى أن "العتبة الحسينية عقب العام 2003 وحتى الان، قامت بتنفيذ حزمة مشاريع ضخمة لدعم المنتج المحلي سواء للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، أو الصحة والاسكان والاعمار وغيرها، التي اسهمت بإضافات اقتصادية مهمة".

وكشف شبر عن ان "المعامل الخمسة انجز اثنان منها، الاول لإنتاج الثلاجات ونفذ على مساحة تصل الى ثمانية آلاف و350 مترا مربعا، والثاني للكاشي على مساحة ثمانية الاف متر مربع وستبلغ انتاجيته 500 م2 في الساعة وهو في طور العمل التجريبي".

وأضاف أن "المعامل الثلاثة الاخرى من بينها: معمل لصناعة الاثاث والابواب والديكورات الخشبية وينفذ على مساحة خمسة آلاف و700 متر مربع ووصلت نسب انجازه الى 80 بالمئة".

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