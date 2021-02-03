المالية النيابية تستضيف وزير النفط

2021/02/03 | 12:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استضافت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الأربعاء، وزير النفط احسان عبد الجبار.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، أن “اللجنة المالية عقدت اجتماعها الـ39، واستأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021”.وأضافت أن “اللجنة استضافت وزير النفط، إحسان عبد الجبار، ضمن جدول أعمالها”.

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