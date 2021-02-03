كركوك... اختتام ملتقى الاديب الراحل عبداللطيف اوغلو

2021/02/03 | 12:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم في مدينة كركوك اليوم الاربعاء 3 شباط 2021 ملتقى الاديب والشاعر والصحفي الراحل د.عبداللطيف بندر اوغلو الذي نظمه البيت الثقافي كركوك بالتعاون مع اتحاد ادباء وكتاب كركوك.

وتحدث في الجلسة الختامية للملتقى التي أدارها الاديب محمد خضر، كل من الشاعر اسعد اربيل ي ومحمد حسين الداغستاني رئيس نقابة الصحفيين العراقيين فرع كركوك، والصحفي الرائد عباس البياتي وبصيرة تسنلي، مشيرين الى ان الراحل د.



عبداللطيف بندر اوغلو سخر حياته وامكاناته لخدمة الثقافة والصحافة التركمانية ودوره الريادي في التعايش الاخوي الموجود بين مكونات وأطياف الشعب العراقي، كما وسلطوا الضوء على الذكريات الجميلة التي عاشوها معه خلال مسيرته الثقافية والصحفية والعطاء الكبير الذي قدمه.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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