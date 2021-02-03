طهران: خروج القوات الأميركية من العراق مقدمة لخروجها من المنطقة كلها

2021/02/03 | 12:28 - المصدر: NRT عربية

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شمخاني خلال استقباله فؤاد حسين

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، الأربعاء، بأن التنفيذ السريع لقرار مجلس النواب العراقي باخراج القوات الاجنبية يعد تمهيدا جيدا لخروجهم من المنطقة كلها.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية، فؤاد حسين، في طهران اليوم، 3 شباط 2021، حيث شدد شمخاني، على "أهمية الملاحقة القضائية للآمرين والمرتكبين للجريمة الارهابية المتمثلة باغتيال القائدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما وانزال اشد العقاب بهم".

وأشار إلى "الترابط بين ايران والعراق في مجالات الامن والاستقرار"، مؤكدا ضرورة الاسراع بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات المشتركة.

وتابع ان "تعزيز وتثبيت اقتدار وسيادة الحكومة العراقية في اقرار النظام وتنفيذ القانون ضرورة للعبور من المشاكل السياسية والاقتصادية والامنية في العراق".

واعتبر ان "العنصر الاساس للازمة وعدم الاستقرار في المنطقة هو التواجد الشرير للقوات الاجنبية خاصة الاميركية فيها"، مؤكدا ان التنفيذ السريع لقرار مجلس النواب العراقي في اخراج القوات الاجنبية من العراق يعد تمهيدا جيدا لخروجهم من المنطقة كلها.

كما تطرق شمخاني، إلى "ضرورة احياء المكانة السياسية والتاريخية للعراق في العالم الاسلامي والدول العربية "، حيث قال ان "تبلور هذا الامر يعد فرصة لاداء بغداد دورا فاعلا في مسار حل الخلافات ودعم الاستقرار المستديم في الدول العربية والاسلامية".

من جانبه لفت وزير الخارجية فؤاد حسين، الى الدور المتميز لايران في صون امن واستقرار المنطقة"، مؤكدا ان " تطوير التعاون في جميع المجالات خاصة الاسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة مع البلد الصديق والشقيق ايران يعد من الاولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى فور وصوله الى طهران صباح اليوم الاربعاء، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وعقدت الجولة الأولى من المحادثات بين ظريف ونظيره العراقي في مقر الخارجية الايرانية لبحث القضايا الثنائية والاقليمية التي تهم البلدين .

ر.إ

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