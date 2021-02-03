الكعبي يدعو الأجهزة الأمنية إلى الحذر التام في التعامل مع مخططات داعش

2021/02/03 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاجهزة الامنية الى اليقظة والحذر التام في التعامل مع مخططات داعش.

وأكد الكعبي على ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري في المناطق التي تنشط فيها خلايا داعش، والاسراع بمعالجة اسباب الثغرات الامنية التي تفسح المجال أمام تنفيذ الهجمات الإرهابية، داعيا الأجهزة الأمنية إلى الحذر التام في التعامل مع مخططات داعش والاستمرار في نطاق العمليات الاستباقية وعدم التهاون مع الجرائم الأخيرة لهذه المجموعات الإرهابية.

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