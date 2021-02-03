مقتل إثنين من “أف بي أي” في إطلاق نار بفلوريدا

2021/02/03 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكّد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي أي) أنّ إثنين من عملائه قُتلا وأصيب ثلاثة آخرون في تبادل لإطلاق النار مع مشتبه به في صنرايز بولاية فلوريدا الأمريكية صباح الثلاثاء.ووفقًا لبيان صادر عن وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي، مايكل دي ليفيروك، والمتحدّث باسمه جيم مارشال، فقد “وقع إطلاق النار فى حوالي السادسة صباحًا.كما نفّذ فريق من ضباط إنفاذ القانون أمر تفتيش أمرت به المحكمة الفيدرالية كجزء من قضية جرائم عنيفة ضدّ الأطفال”.ولفت البيان الذي نشرت تفاصيله شبكة “سي إن إن”: “إنّ اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الإتحادي قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، أثناء تنفيذ مذكّرة توقيف في قضية إستغلال أطفال في ولاية فلوريدا”.وقالت الشرطة إنّه كان هناك تواجد مكثّف للشرطة في منطقة 4200 شارع نوب هيل.وأنّ الشارع كان مغلقًا في كلا الإتجاهين.انتهى/25

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