روسيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/02/03 | 12:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 16474 إصابة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 16643 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 28 أكتوبر عندما تم تسجيل 16202 إصابة.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها ثاني أكبر مدن البلاد سان […]

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