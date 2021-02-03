2021/02/03 | 12:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برشلونة

المعلومة/ متابعةيسعى فريق برشلونة لمواصلة مشواره في كأس ملك إسبانيا، عندما يحل ضيفاً على منافسه غرناطة، اليوم الأربعاء، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من البطولة.وتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق رايو فاليكانو 2-1، فيما حجز غرناطة مقعده في هذا اللقاء بعد فوزه الكاسح على فريق نافالكارنيرو بستة أهداف دون مقابل، في دور الـ16.وشهدت قائمة برشلونة عودة الأمريكي سيرجينيو ديست بعد تعافيه من الإصابة العضلية في ساقه اليمنى، التي تسببت في غيابه عن آخر مباراتين للفريق الكاتالوني، أمام رايو فايكانو في كأس الملك وأتلتيك بلباو في الليغا.ويتسلح الفريق الكاتالوني بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وصل أخيراً إلى الهدف رقم 650 في مشواره مع برشلونة من مجموع 755 مباراة بجميع المسابقات، بواقع 456 هدفاً في الدوري الإسباني، 54 هدفاً في كأس ملك إسبانيا، 118 هدفاً بدوري أبطال أوروبا، 5 أهداف بكأس العالم للأندية، 3 في السوبر الأوروبي و 14 هدفاً في كأس السوبر الإسباني.ونجح ليونيل ميسي أخيراً في قيادة برشلونة لخطف وصافة الدوري الإسباني من الغريم التقليدي ريال مدريد، حيث وصل للنقطة 40 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن “الملكي” صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر الترتيب أتلتيكو مدريد برصيد 50 نقطة.



انتهى/ 25 ل

نائبة ترجح تمرير الموازنة بموافقة الإقليم في اللحظات الأخيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يواجه غرناطة وعينه على المربع الذهبي في كأس ملك اسبانيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يواجه غرناطة وعينه على المربع الذهبي في كأس ملك اسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).