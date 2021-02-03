العقل المدبر لهجوم بغداد المروع.. معلومات جديدة عن عملية مقتل

2021/02/03 | 12:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

مع ساعات الفجر الأولى، نشرت قيادة العمليات صورًا بعد ضربة جوية غربي العاصمة بغداد أودت بقياديين في تنظيم "داعش"، أحدهما "المسؤول" عن الهجوم الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران والذي خلف عشرات الضحايا.

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وأعلن الكاظمي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 2 شباط/فبراير، مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" و آخر مسؤول عن نقل الانتحاريين.

فيما قدم اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء 3 شباط/فبراير، تفاصيل أكثر حول العملية، مبينًا أنّ "جبار علي فياض" المكنى "أبو حسن الغريباوي"، ويشغل منصب "العسكري العام لقاطع جنوب العراق"، قد قتل بضربة جوية للتحالف الدولي في قضاء أبو غريب، بناءً على معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية.

وقال رسول في بيان، إنّ "الغريباوي هو الذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران"، مشيرًا إلى العملية أسفرت أيضًا عن مقتل "غانم صباح جواد"، المسؤول عن نقل منفذي هجوم ساحة الطيران مع عنصرين آخرين وعدد من مساعديهم.

ويوصف الغريباوي بـ "الزئبق"، وهو قيادي بارز في تنظيم "داعش"، على حد تعبير ضابط في قيادة العمليات، مؤكدًا لـ "الترا عراق" أنّ القوات الأمنية تطارده منذ أكثر من ست سنوات، وهو مسؤول عن "نقل جميع الانتحاريين والمفخخات، من جنوب بغداد وصولاً إلى الفرات الأوسط والبصرة".

بدوره، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إنّ القوات الأمنية تطارد أهداف أخرى ضمن "قائمة مطلوبين" في إطار عمليات "الثأر لتفجير ساحة الطيران".

وأكّد الخفاجي في تصريح، أنّ "المجموعة المستهدفة غربي العاصمة كانت تخطط لهجمات أخرى"، مشيرًا إلى العثور على أحزمة ناسفة.

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و"داعش" يتبنى هجوم ساحة الطيران

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