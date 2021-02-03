تجمع علماء الولاية يدعو لاسناد الحشد ويطالب برعاية عوائل شهدائه

2021/02/03 | 12:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا تجمع علماء الولاية، اليوم الاربعاء، لاسناد الحشد الشعبي من قبل الجميع، مطالبا علماء الدين والنخب الثقافية والعشائر برعاية عوائل شهدائه.وقال التجمع في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “مرة اخرى يرتقي عدد من غيارى الحشد الشعبي وأبطاله شهداء دفاعا عن الوطن والمواطن.فقبل أيام قدّم الحشد ثلة طاهرة في صلاح الدين […]

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