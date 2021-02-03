بالصور:تذهيب للمنارة الشمالية لمرقد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بالنجف الاشرف

2021/02/03 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية

المقدسة استمرار الأعمال ومراحل

الإنجاز في مشروع صيانة وترميم وتذهيب

المنارة الشمالية للمرقد العلوي المطهر

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وقال عضو مجلس الإدارة المشرف على

المشروع فاتح الكرماني

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