ماراثون مفاوضات الشرطة وداوود يقترب من النهاية

2021/02/03 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداعلنت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، عن تحديد موعد جلسة حاسمة لمفاوضاتها مع نظيرتها في النفط لحسم انتقال المهاجم محمد داوود الى القيثارة الخضراء.وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة عدي الربيعي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “جلسة اخوية جمعتني مع مشرف فريق النفط مشتاق كاظم لبحث قضية انتقال المهاجم محمد داوود للشرطة”.واوضح ان “الامور كانت اجيابية وقدمنا عرضاً رسمياً للظفر بخدمات اللاعب محمد داوود”، مبيناً ان “مطلع الاسبوع المقبل سيشهد جلسة حاسمة لانتقال اللاعب”.يذكر ان الشرطة بدأ في مفاوضاته الرسمية مع داوود منذ بداية الموسم الحالي وجدد اهتمامه باللاعب في الآونة الاخيرة.



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