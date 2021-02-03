كربلاء والنجف تشهد تنظيم فعاليات مختلفة لاحياء ولادة السيدة الزهراء

2021/02/03 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء المقدسة..شهدت محافظتا كربلاء المقدسة والنجف الاشرف تنظيم العديد من الفعاليات والانشطة الخاصة بولادة السيدة الزهراء عليها السلام.وقال مراسل /المعلومة/، ان العتبات المقدسة والاهالي في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف نظمت العديد من الاحتفالات والانشطة لاحياء ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.واضاف ان ملتقى الزهراء الثقافي الابداعي انطلقت فعاليته صباح اليوم في جامعة وارث الانبياء بمشاركة باحثين من مختلف الجامعات لتسليط الضوء على حياة ودور السيدة الزهراء عليها السلام.يذكر ان كربلاء والنجف نشرت مظاهر الزينة والفرح وعمت الاحتفالات جميع الاماكن، وزينت الشوارع والازقة بالزهور والورود والنشرات الضوئية.



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