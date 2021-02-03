2021/02/03 | 12:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاربعاء، عن استضافة وزير النفط احسان عبد الجبار لبحث بنود الموازنة، مبينا ان اللجنة تكاد ان تنتهي من تعديلات الموازنة.وقال كوجر في تصريح لـ /المعلومة/ ام “اللجنة المالية في مجلس النواب ستجتمع، اليوم، مع وزير النفط احسان عبد الجبار للاستمرار في مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021”.واضاف ان “اللجنة تناقش مع عبد الجبار الفقرات المتعلقة بوزارة النفط وبعض بنود ومواد مشروع قانون الموازنة وحصة اقليم كردستان”.واشار كوجر الى ان “اللجنة تامل بان يتم خلال اليومين المقبلين الانتهاء من اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021”.وكانت عضو مجلس النواب سهام شنون أكدت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان الضغوط التي يمارسها الإقليم على اللجنة المالية كبيرة منها تهديد نواب الإقليم بمقاطعة جلسة التصويت الا انها سوف لن يؤثر على عدالة التوزيع.



انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: سنعقد اجتماعا مع وزير النفط ظهر اليوم لبحث بنود الموازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: سنعقد اجتماعا مع وزير النفط ظهر اليوم لبحث بنود الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).