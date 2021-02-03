2021/02/03 | 13:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. القضاء يحدد موعد محاكمة وزير كهرباء سابق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. القضاء يحدد موعد محاكمة وزير كهرباء سابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).