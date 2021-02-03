الهجرة تتعهد بـ”تذليل الصعاب” لعودة الإيزيديين إلى ديارهم

2021/02/03 | 13:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الاربعاء، مجموعة من الناجيات الأيزيديات بمقر الوزارة في العاصمة بغداد، وبحثت خلال اللقاء أبرز المشاكل التي تواجههم وسبل معالجتها.وقالت جابرو خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الدائرة الإدارية والمالية نظام علي كاكا والمستشار بهاء قيس إن “كوادر الوزارة تعمل على قدم وساق لتذليل كل المصاعب […]

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