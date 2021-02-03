نائبة ترجح تمرير الموازنة بموافقة الإقليم في اللحظات الأخيرة

2021/02/03 | 13:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت عضو مجلس النواب سهام شنون , الأربعاء , ان الضغوط التي يمارسها الإقليم على اللجنة المالية كبيرة منها تهديد نواب الإقليم بمقاطعة جلسة التصويت الا انها سوف لن يؤثر على عدالة التوزيع , مرجحة تمرير الموازنة بموافقة الإقليم في اللحظات الأخيرة.وقالت شنون في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مطالب الإقليم قد تم التعود عليها في كل عام عند اعداد الموازنات السنوية محاولا كسب اكبر مايمكنه من الحصول على الأموال الا ان اللجنة المالية تعمل وفق القياسات والسياقات القانونية دون الالتفات الى الضغوط التي تمارسها حكومات الإقليم المحلية عند اعداد الموازنات السنوية ” .وأضافت ان ” تلويح نواب الإقليم بعد حضور جلسة التصويت على الموازنة هو جزء من الضغوط التي يتم ممارستها عند كل موازنة وبالتالي يتم التراجع عندما يشعرون بان كل الأبواب مرصده امامهم ” , مرجحة ” بان الموازنة ستمرر بموافقة الإقليم في اللحظات الأخيرة” .وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي طالب، اليوم، بعرض الموازنة على جدول اعمال اقرب جلسة من اجل ان يتم تمريرها بالاغلبية السياسية في حال استمرت حكومة اقليم كردستان بالمماطلة.



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