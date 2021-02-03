تنفيذ اوامر اعتقال بحق مسؤولين وموظفين في شركة المنتجات النفطية

2021/02/03 | 13:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، أوامر قبض وتحرّي بحق عددٍ من المسؤولين والمُوظَّفين في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة بمحافظة واسط، على خلفيَّة شبهادت اختلاس كمياتٍ كبيرةٍ من موادّ زيت الغاز والبانزين والنفط.

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دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 شباط 2021)، قالت، إن "العملية تمَّت بإشراف جهات إنفاذ القانون بالمُحافظة، حيث تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة بالمُحافظة من تنفيذ أوامر القبض والتحرّي الصادرة بحقّ (١٣) مسؤولاً ومُوظَّفاً في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المحافظة".

و اضافت الدائرة إنَّ "أوامر القبض والتحرّي الصادرة جاءت استناداً إلى أحكام المادة (٣١6) من قانون العقوبات العراقي، وذلك على خلفيَّة الدعوى التي تتعلق باختلاس (٣٦١٦٣٠) ألف لتر من زيت الغاز، و (٩٩٧٥٠) لتر من البنزين، و (٧٣٩٤٨) ألف لتر من النفط".

وكشفت الدائرة، أن "أوامر القبض التي تم تنفيذها شملت مسؤولين وموظفين في الشركة، من بينهم مديرون وعدد من مديري الأقسام والشعب ورؤساء اللجان الحاليين والسابقين وعدد آخر من الموظفين، إذ تم تسييرهم إلى السيد قاضي التحقيق المختص، الذي قرَّر تكفيلهم بكفالةٍ ماليَّةٍ مقدارها (25) مليون دينار لكل واحد منهم".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تمكنها من ضبط (5) مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة بكركوك؛ لتسبُّبهم بهدر (2.5) ملياري دينار.

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