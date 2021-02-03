"أحرقني بالأسيد وهو يضحك".. "العنود" ضحية جديدة للعنف الأسري في اليمن

2021/02/03 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا التقرير يحتوي مجموعة صور قد يعتبرها البعض قاسية، يرجى أخذ الحذر.

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