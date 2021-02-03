من العهد العثماني.. سوق مبني على التقويم الفلكي في كركوك | تقرير

2021/02/03 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

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من العهد العثماني..



سوق مبني على التقويم الفلكي في كركوكتقرير: سعدون السلطان

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